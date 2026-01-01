Економічне добриво для помідор своїми руками: подробиці
Літо вже на порозі, а це означає, що настав ідеальний час для посадок. Багато українців надають перевагу вирощуванню власних помідорів у горщиках або на грядках, обираючи натуральний продукт без хімікатів та можливість суттєво зекономити на продуктах. Проте головним викликом залишається врожайність.

Про це пише tomsguide, передає ТСН.

Експерти з садівництва стверджують, що використання цибулиння може кардинально змінити стан вашого городу. Воно не лише стимулює ріст, а й покращує якість ґрунту.

«З цибулиння можна приготувати рідке добриво, яке забезпечить рослинам додатковий стимул. Це значно скоротить потребу в синтетичних препаратах», — зазначають фахівці.

Крім того, цибулиння багате на магній, залізо, вітаміни С і В6. Дослідження також показують, що цей натуральний інгредієнт здатний знизити ризик виникнення захворювань та захистити томати від шкідників. Як результат — помідори стають більш ароматними та соковитими.

Як приготувати «томатний чай» із цибулиння

Найбільш ефективним методом вважається приготування рідкого концентрату. Процес надзвичайно простий:

Сухе цибулиння покладіть у ємність.

Залийте одним літром води та залиште настоюватися на дві доби.

Процідіть рідину, відокремивши шкірку.

Розбавте отриманий концентрат звичайною водою у пропорції 1:4.

«Це домашнє добриво ідеально підходить для використання під час пересадки розсади, а надалі — кожні три тижні», — додають експерти.

Розчин слід вносити безпосередньо у ґрунт.

