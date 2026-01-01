Економічне добриво для помідор своїми руками: подробиці





Як приготувати «томатний чай» із цибулиння



Літо вже на порозі, а це означає, що настав ідеальний час для посадок. Багато українців надають перевагу вирощуванню власних помідорів у горщиках або на грядках, обираючи натуральний продукт без хімікатів та можливість суттєво зекономити на продуктах. Проте головним викликом залишається врожайність.Про це пише tomsguide, передає ТСН Експерти з садівництва стверджують, що використання цибулиння може кардинально змінити стан вашого городу. Воно не лише стимулює ріст, а й покращує якість ґрунту.«З цибулиння можна приготувати рідке добриво, яке забезпечить рослинам додатковий стимул. Це значно скоротить потребу в синтетичних препаратах», — зазначають фахівці.Крім того, цибулиння багате на магній, залізо, вітаміни С і В6. Дослідження також показують, що цей натуральний інгредієнт здатний знизити ризик виникнення захворювань та захистити томати від шкідників. Як результат — помідори стають більш ароматними та соковитими.Найбільш ефективним методом вважається приготування рідкого концентрату. Процес надзвичайно простий:Сухе цибулиння покладіть у ємність.Залийте одним літром води та залиште настоюватися на дві доби.Процідіть рідину, відокремивши шкірку.Розбавте отриманий концентрат звичайною водою у пропорції 1:4.«Це домашнє добриво ідеально підходить для використання під час пересадки розсади, а надалі — кожні три тижні», — додають експерти.Розчин слід вносити безпосередньо у ґрунт.

