Рф застосувала нову тактику атак «шахедами» вздовж кордону з Білоруссю та готує нові хвилі ударів , - «Флеш»

Росія розпочала масштабну комбіновану атаку по Україні із застосуванням сотень ударних дронів Shahed, використовуючи нову тактику перевантаження української ППО вздовж кордону з Білоруссю. Ворог також може продовжити інтенсивні удари ракетами та безпілотниками щонайменше до завтрашнього дня.Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив радник міністра оборониу телеефірі.«На жаль, почалася велика комбінована атака нашого ворога на країну. Ми очікували на цю атаку. Можу сказати, що вже відбулася перша хвиля активності атаки із застосуванням дуже великої кількості «Шахедів». Ми нарахували кілька сотень «Шахедів», які росіяни запустили по нас», - сказав він.За словами Бескрестнова, дрони запускалися одночасно з півдня і півночі, а основним напрямком удару стали західні області України.Радник міністра оборони окремо зауважив, що російські війська постійно вдосконалюють тактику застосування безпілотників, вивчають роботу українських засобів РЕБ та намагаються знаходити маршрути обходу систем ППО.«Ця атака була незвичайна: всі «Шахеди» рухалися дуже щільно, високо, поруч. Їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Вони всі рухалися вздовж кордону, дуже близько до Білорусі, і це була нова тактика - перевантаження нашого ППО», - пояснив він.Бескрестнов додав, що українські сили оборони задіяли всі наявні резерви для відбиття атаки. До роботи були залучені армійська авіація, мобільно-вогневі групи, коптери та екіпажі перехоплювачів. Водночас частина дронів продовжувала рух у напрямку західних областей.«ЗСУ дійсно підняли усі резерви для того, щоб (відбити - ред.) цю атаку, і (надалі - ред.) ми очікуємо на наступну хвилю, і вночі, мабуть, буде шахедний удар, але ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, буде також західна Україна, але можлива комбінована атака на центральну Україну», - зазначив радник міністра оборони.Він також припустив, що Росія може підтримувати високий темп повітряних ударів щонайменше до обіду наступного дня, оскільки заздалегідь накопичила значну кількість безпілотників та ракет для атак.«Я вважаю, що це може бути до завтра, до обіду. Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили запаси «Шахедів» для того, щоб атакувати нас сьогодні і завтра», - заявив Бескрестнов.За словами радника міністра оборони, основними цілями російських ударів залишаються об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, під атакою перебуває інфраструктура Укрзалізниці. Крім того, Росія застосовує реактивні та керовані «Шахеди».«Ми також бачимо застосування реактивних «Шахедів», їх не дуже багато, але вони також застосовуються. І ми бачимо застосування керованих «Шахедів» на радіомережі. Ці «Шахеди» керуються як FPV з території РФ, і ворог намагається атакувати важливі для нас цілі», - наголосив він.Російські війська під час чергових атак дронами-камікадзе типу Shahed почали застосовувати нову тактику - безпілотники рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 км один за одним і у великій кількості.Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 12 травня.