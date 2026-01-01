«Прильоти» у Луцьку та Ковелі: що відомо
Сьогодні, 17:39
Триває масована атака шахедів на Волинь. За попередньою інформацією станом на зараз в обласному центрі - влучання в декілька нежитлових приміщень.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Також були прильоти в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, які знаходилися поруч.
На щастя, обійшлося без людських жертв - загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі.
Дякуємо за ефективну роботу силам протиповітряної оборони області", - йдеться в повідомленні.
Загалом станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 шахедів. Повітряна тривога триває.
Головне фото - ілюстративне.
