«Прильоти» у Луцьку та Ковелі: що відомо

Триває масована атака шахедів на Волинь. За попередньою інформацією станом на зараз в обласному центрі - влучання в декілька нежитлових приміщень.Про це повідомили у Волинській ОВА."Також були прильоти в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, які знаходилися поруч.На щастя, обійшлося без людських жертв - загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі.Дякуємо за ефективну роботу силам протиповітряної оборони області", - йдеться в повідомленні.Загалом станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 шахедів. Повітряна тривога триває.