У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме військовий облік працівників на підприємствах та установах

У Луцькій громаді створили комісію, яка перевірятиме стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємствах, в комунальних установах і організаціях.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті міської ради, пише misto.media.

Комісію створили на підставі законів України та звернення Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Більшість членів комісії — представники міського ТЦК та СП.

Вони перевірятимуть, як на підприємствах та в установах ведуть військовий облік працівників. Йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також звертатимуть увагу на можливі порушення та зловживання з боку посадовців. Ще планують проводити фінансовий аудит і з’ясовувати, чи немає випадків фіктивного працевлаштування людей, які можуть ухилятися від мобілізації.

До основного складу увійшли:

голова комісії — перший заступник міського голови Чебелюк Ірина;

заступник голови комісії — заступник начальника ТЦК та СП, начальник мобілізаційного відділення Луцького ОМТЦК та СП Удовенко Роман;

начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Бенесько Ніна;

заступник начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Глухманюк Віктор;

начальник відділу позашкільної та професійно-технічної освіти департаменту освіти Луцької міської ради Гурний Олександр;

начальник групи військового обліку сержантів і солдатів запасу Луцького ОМТЦК та СП Жук Микола;

офіцер відділення військового обліку та бронювання Луцького ОМТЦК та СП Левченко Тетяна;

головний спеціаліст відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Максимук Наталія;

помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи Луцького ОМТЦК та СП Перепелиця Олександр;

начальник групи обліку офіцерів запасу Луцького ОМТЦК та СП Сліпаков Ігор;

головний державний інспектор відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління інспекційної діяльності Державної служби з питань праці Степанюк Надія;

головний державний інспектор відділу персоналу Головного управління ДПС у Волинській області Чвир Оксана;

головний спеціаліст групи бронювання Луцького ОМТЦК та СП Шагута Олена.

Нагадаємо, перевірки всіх підрозділів, КП і навчальних закладів анонсували у міськраді ще на початку травня.

У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме військовий облік працівників на підприємствах та установах
