У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме військовий облік працівників на підприємствах та установах
Сьогодні, 18:06
У Луцькій громаді створили комісію, яка перевірятиме стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємствах, в комунальних установах і організаціях.
Відповідне розпорядження опублікували на сайті міської ради, пише misto.media.
Комісію створили на підставі законів України та звернення Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Більшість членів комісії — представники міського ТЦК та СП.
Вони перевірятимуть, як на підприємствах та в установах ведуть військовий облік працівників. Йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Також звертатимуть увагу на можливі порушення та зловживання з боку посадовців. Ще планують проводити фінансовий аудит і з’ясовувати, чи немає випадків фіктивного працевлаштування людей, які можуть ухилятися від мобілізації.
До основного складу увійшли:
голова комісії — перший заступник міського голови Чебелюк Ірина;
заступник голови комісії — заступник начальника ТЦК та СП, начальник мобілізаційного відділення Луцького ОМТЦК та СП Удовенко Роман;
начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Бенесько Ніна;
заступник начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Глухманюк Віктор;
начальник відділу позашкільної та професійно-технічної освіти департаменту освіти Луцької міської ради Гурний Олександр;
начальник групи військового обліку сержантів і солдатів запасу Луцького ОМТЦК та СП Жук Микола;
офіцер відділення військового обліку та бронювання Луцького ОМТЦК та СП Левченко Тетяна;
головний спеціаліст відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Максимук Наталія;
помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи Луцького ОМТЦК та СП Перепелиця Олександр;
начальник групи обліку офіцерів запасу Луцького ОМТЦК та СП Сліпаков Ігор;
головний державний інспектор відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління інспекційної діяльності Державної служби з питань праці Степанюк Надія;
головний державний інспектор відділу персоналу Головного управління ДПС у Волинській області Чвир Оксана;
головний спеціаліст групи бронювання Луцького ОМТЦК та СП Шагута Олена.
Нагадаємо, перевірки всіх підрозділів, КП і навчальних закладів анонсували у міськраді ще на початку травня.
