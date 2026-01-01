У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме військовий облік працівників на підприємствах та установах





Відповідне розпорядження опублікували на сайті міської ради, пише



Комісію створили на підставі законів України та звернення Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Більшість членів комісії — представники міського ТЦК та СП.



Вони перевірятимуть, як на підприємствах та в установах ведуть військовий облік працівників. Йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.



Також звертатимуть увагу на можливі порушення та зловживання з боку посадовців. Ще планують проводити фінансовий аудит і з’ясовувати, чи немає випадків фіктивного працевлаштування людей, які можуть ухилятися від мобілізації.



До основного складу увійшли:



голова комісії — перший заступник міського голови Чебелюк Ірина;



заступник голови комісії — заступник начальника ТЦК та СП, начальник мобілізаційного відділення Луцького ОМТЦК та СП Удовенко Роман;



начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Бенесько Ніна;



заступник начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Глухманюк Віктор;



начальник відділу позашкільної та професійно-технічної освіти департаменту освіти Луцької міської ради Гурний Олександр;



начальник групи військового обліку сержантів і солдатів запасу Луцького ОМТЦК та СП Жук Микола;



офіцер відділення військового обліку та бронювання Луцького ОМТЦК та СП Левченко Тетяна;



головний спеціаліст відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Луцької міської ради Максимук Наталія;



помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи Луцького ОМТЦК та СП Перепелиця Олександр;



начальник групи обліку офіцерів запасу Луцького ОМТЦК та СП Сліпаков Ігор;



головний державний інспектор відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління інспекційної діяльності Державної служби з питань праці Степанюк Надія;



головний державний інспектор відділу персоналу Головного управління ДПС у Волинській області Чвир Оксана;



головний спеціаліст групи бронювання Луцького ОМТЦК та СП Шагута Олена.



Нагадаємо, перевірки всіх підрозділів, КП і навчальних закладів анонсували у міськраді ще на початку травня.

