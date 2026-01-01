У Луцьку змінили графіки відключення гарячої води
Сьогодні, 19:09
У Луцьку внесли зміни до графіку припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2026 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.
Про це 13 травня повідомили в Луцькій міській раді, пише Суспільне.
У зв’язку з необхідністю виконання будівельно-монтажних робіт з монтажу установки конденсації димових газів на котельні на вул. Магістральній, 56, виникла необхідність внести зміни до графіка припинення подачі гарячої води з 13 травня до 15 червня 2026 року.
Попередній термін передбачав припинення подачі гарячої води від цієї котельні з 1 червня 2026 року по 22 червня 2026 року.
Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Корсака Івана, 24; вул. Конякіна, 24к: 30.06 – 28.07
вул. Захисників України, 43а
пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д
пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г
вул. В’ячеслава Чорновола, 2г
вул. Карпенка-Карого, 11б
вул. Захисників України, 10б
вул. Героїв-добровольців, 4ж
вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 1а, 19л, 26г
вул. Ветеранів, 17а
пр-т Соборності, 24, 29, 44а
Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральній, 56: 13.05–15.06
вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в
вул. Климчука Сергія, 1е
вул. Ярослава Мудрого, 50в
вул. Гнідавська, 65а
бульв. Івана Газюка, 8, 15б
вул. Зоряна, 3а — 06.07 — 20.07
вул. Банкова, 10г — 06.07 — 20.07
вул. 8-го Березня, 3 — 18.05 — 01.06
вул. Свободи, 29 — 28.07 — 11.08
пр-т Відродження, 15б — 02.06 — 16.06
вул. Загородня, 3а — 02.06 — 16.06
вул. Ольги княгині, 15б — 28.07 — 11.08
вул. Незалежності, 6 — 16.06 — 30.06
вул. Задворецька, 13 — 16.06 — 30.06
вул. Ковельська, 68б — 04.08 — 17.08
вул. Дубнівська, 32б — 04.08 — 17.08
вул. Кривий Вал, 13б — 01.07 — 14.07
вул. Шевченка, 3а — 06.08 — 19.08
вул. Шевченка, 40 — 29.06 — 13.07
вул. Мялковського Миколи, 10 — 23.06 – 06.07
вул. Коцюбинського, 9а — 10.06 – 23.06
вул. Державності, 114к — 08.06 — 22.06
вул. Володимирська, 100б — 27.07 — 10.08
пров. Старицького, 6 — 18.05 — 01.06
вул. Новочерчицька, 1а — 25.05 — 08.06
вул. Козяра Анатолія, 2к — 23.06 — 06.07
Дахові котельні на:
вул. Кравчука, 11в — 01.07 — 14.07
вул. Кравчука, 11б — 10.06 — 23.06
вул. Захисників України, 20а — 15.04 — 15.05
вул. Героїв-добровольців, 4в — 12.05 — 25.05
вул. Героїв-добровольців, 4д — 06.08 — 19.08
вул. Ковельська, 47а — 15.04 — 30.04
вул. Дубнівська, 15 — 15.04 — 30.04
Довідково: гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло" постачає щодня з 06:00 до 22:00.
