У Луцьку змінили графіки відключення гарячої води





Про це 13 травня повідомили в Луцькій міській раді, пише



У зв’язку з необхідністю виконання будівельно-монтажних робіт з монтажу установки конденсації димових газів на котельні на вул. Магістральній, 56, виникла необхідність внести зміни до графіка припинення подачі гарячої води з 13 травня до 15 червня 2026 року.



Попередній термін передбачав припинення подачі гарячої води від цієї котельні з 1 червня 2026 року по 22 червня 2026 року.



Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень на вул. Корсака Івана, 24; вул. Конякіна, 24к: 30.06 – 28.07



вул. Захисників України, 43а

пр-т Соборності, 3д, 16а, 19в, 20д

пр-т Молоді, 4г, 5в, 10к, 13г

вул. В’ячеслава Чорновола, 2г

вул. Карпенка-Карого, 11б

вул. Захисників України, 10б

вул. Героїв-добровольців, 4ж

вул. Конякіна, 7б, 8а, вул. Кравчука, 1а, 19л, 26г

вул. Ветеранів, 17а

пр-т Соборності, 24, 29, 44а



Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральній, 56: 13.05–15.06



вул. Грабовського, 7д, 9г, 11в

вул. Климчука Сергія, 1е

вул. Ярослава Мудрого, 50в

вул. Гнідавська, 65а

бульв. Івана Газюка, 8, 15б

вул. Зоряна, 3а — 06.07 — 20.07

вул. Банкова, 10г — 06.07 — 20.07

вул. 8-го Березня, 3 — 18.05 — 01.06

вул. Свободи, 29 — 28.07 — 11.08

пр-т Відродження, 15б — 02.06 — 16.06

вул. Загородня, 3а — 02.06 — 16.06

вул. Ольги княгині, 15б — 28.07 — 11.08

вул. Незалежності, 6 — 16.06 — 30.06

вул. Задворецька, 13 — 16.06 — 30.06

вул. Ковельська, 68б — 04.08 — 17.08

вул. Дубнівська, 32б — 04.08 — 17.08

вул. Кривий Вал, 13б — 01.07 — 14.07

вул. Шевченка, 3а — 06.08 — 19.08

вул. Шевченка, 40 — 29.06 — 13.07

вул. Мялковського Миколи, 10 — 23.06 – 06.07

вул. Коцюбинського, 9а — 10.06 – 23.06

вул. Державності, 114к — 08.06 — 22.06

вул. Володимирська, 100б — 27.07 — 10.08

пров. Старицького, 6 — 18.05 — 01.06

вул. Новочерчицька, 1а — 25.05 — 08.06

вул. Козяра Анатолія, 2к — 23.06 — 06.07



Дахові котельні на:



вул. Кравчука, 11в — 01.07 — 14.07

вул. Кравчука, 11б — 10.06 — 23.06

вул. Захисників України, 20а — 15.04 — 15.05

вул. Героїв-добровольців, 4в — 12.05 — 25.05

вул. Героїв-добровольців, 4д — 06.08 — 19.08

вул. Ковельська, 47а — 15.04 — 30.04

вул. Дубнівська, 15 — 15.04 — 30.04



Довідково: гаряче водопостачання для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП "Луцьктепло" постачає щодня з 06:00 до 22:00.

