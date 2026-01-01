У Луцьку влітку працюватиме 10 «чергових» садочків





Відповідне рішення 13 травня ухвалили на засіданні виконавчого комітету, пише



Згідно з рішенням, із 15 червня до 8 серпня функціонуватимуть такі дитячі садки:



№ 4 (вул. Кравчука, 3а),



№ 6 (вул. Архітектора Метельницького, 16),



№ 9 (просп. Молоді, 2а),



№ 14 (вул. Олексія Брися, 83а),



№ 23 (вул. Грабовського, 13а),



№ 29 (вул. Привокзальна, 6а),



№ 31 (просп. Соборності, 21а),



№ 32 (просп. Перемоги, 13а),



№ 38 (вул. Олени Пчілки, 54) та



№ 44 (с. Великий Омелянник, вул. Володимирська, 104).



Водночас ці заклади не працюватимуть із 10 до 31 серпня.



Натомість із 15 червня до 8 серпня буде призупинена робота дитсадків № 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, а також дошкільного підрозділу ЗЗСО № 35. Окремо заклади дошкільної освіти № 5, 11 та 19 не працюватимуть у період із 1 липня до 25 серпня.



Як зазначають міськраді, для визначення чергового дитячого садка батькам рекомендують звертатися до вихователів своїх закладів — вони нададуть детальні роз’яснення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

