Російський обстріл: у Луцьку та Ковелі обмежили рух транспорту на окремих вулицях
Сьогодні, 16:00
Наразі у Луцьку та Ковелі обмежено рух транспорту на окремих ділянках вулиць.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Луцьк:
проспекту Президента Грушевського;
проспекту Перемоги;
проспекту Василя Мойсея;
вулиці Винниченка;
вулиць Шопена та Огієнка.
Ковель:
вулиці Фестивальної;
вулиці Богдана Хмельницького;
вулиці Ярослава Мудрого;
вулиці Українських Добровольців;
вулиці Сагайдачного;
вулиці Ветеранів;
вулиці Івасюка;
вулиці Куницького.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи руху.
Під час повітряної тривоги закликаємо всіх громадян перебувати в укриттях та дбати про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку через російський обстріл перекрили центральні вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Луцьк:
проспекту Президента Грушевського;
проспекту Перемоги;
проспекту Василя Мойсея;
вулиці Винниченка;
вулиць Шопена та Огієнка.
Ковель:
вулиці Фестивальної;
вулиці Богдана Хмельницького;
вулиці Ярослава Мудрого;
вулиці Українських Добровольців;
вулиці Сагайдачного;
вулиці Ветеранів;
вулиці Івасюка;
вулиці Куницького.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи руху.
Під час повітряної тривоги закликаємо всіх громадян перебувати в укриттях та дбати про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку через російський обстріл перекрили центральні вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російський обстріл: у Луцьку та Ковелі обмежили рух транспорту на окремих вулицях
Сьогодні, 16:00
У Луцьку через атаку росії перекрили центральні вулиці
Сьогодні, 15:00
У Луцьку намагалися підпалити приміщення Департаменту соціальної політики: зловмисника затримали
Сьогодні, 14:52
Вибухи пролунали у Києві, Чернівцях та інших містах: ГУР попередило, що удар буде тривалим
Сьогодні, 14:14