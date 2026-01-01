Російський обстріл: у Луцьку та Ковелі обмежили рух транспорту на окремих вулицях





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Луцьк:



проспекту Президента Грушевського;



проспекту Перемоги;



проспекту Василя Мойсея;



вулиці Винниченка;



вулиць Шопена та Огієнка.



Ковель:



вулиці Фестивальної;



вулиці Богдана Хмельницького;



вулиці Ярослава Мудрого;



вулиці Українських Добровольців;



вулиці Сагайдачного;



вулиці Ветеранів;



вулиці Івасюка;



вулиці Куницького.



Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи руху.



Під час повітряної тривоги закликаємо всіх громадян перебувати в укриттях та дбати про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Луцьку через російський обстріл перекрили центральні вулиці.



Наразі у Луцьку та Ковелі обмежено рух транспорту на окремих ділянках вулиць.

