Російський обстріл: у Луцьку та Ковелі обмежили рух транспорту на окремих вулицях

Наразі у Луцьку та Ковелі обмежено рух транспорту на окремих ділянках вулиць.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Луцьк:

проспекту Президента Грушевського;

проспекту Перемоги;

проспекту Василя Мойсея;

вулиці Винниченка;

вулиць Шопена та Огієнка.

Ковель:

вулиці Фестивальної;

вулиці Богдана Хмельницького;

вулиці Ярослава Мудрого;

вулиці Українських Добровольців;

вулиці Сагайдачного;

вулиці Ветеранів;

вулиці Івасюка;

вулиці Куницького.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи руху.

Під час повітряної тривоги закликаємо всіх громадян перебувати в укриттях та дбати про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Луцьку через російський обстріл перекрили центральні вулиці.

