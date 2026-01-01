На Рівненщині росія вбила трьох людей: є влучання у житловий будинок. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:17
На Рівненщині внаслідок російської атаки є жертви: двоє людей загинули, поранені четверо.
Про це голова ОВА Віталій Коваль повідомив у телеграм-каналі.
"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.
За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені.
Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 15.05
Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину.
Нагадаємо, що вибухи пролунали в Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку та інших містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це голова ОВА Віталій Коваль повідомив у телеграм-каналі.
"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.
За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені.
Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 15.05
Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину.
Нагадаємо, що вибухи пролунали в Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку та інших містах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині росія вбила трьох людей: є влучання у житловий будинок. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:17
У Луцьку через атаку росії перекрили центральні вулиці
Сьогодні, 15:00
У Луцьку намагалися підпалити приміщення Департаменту соціальної політики: зловмисника затримали
Сьогодні, 14:52
Вибухи пролунали у Києві, Чернівцях та інших містах: ГУР попередило, що удар буде тривалим
Сьогодні, 14:14