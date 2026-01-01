На Рівненщині росія вбила трьох людей: є влучання у житловий будинок. ОНОВЛЕНО





Про це голова ОВА Віталій Коваль повідомив у телеграм-каналі.



"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.



За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені.



Ворог продовжує атакувати область. Тому залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО станом на 15.05



Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину.



Нагадаємо, що вибухи пролунали в Коломиї, Рівному, Смілі, Луцьку та інших містах.



