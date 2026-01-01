Третя платіжка за газ у травні: хто з українців отримає додатковий рахунок

Третя платіжка за газ у травні: хто з українців отримає додатковий рахунок
У травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання. Це не новий тариф і не підвищення цін, а технічне коригування оплат за весь рік. Хто може отримати третю платіжку за газ?

Третя платіжка за газ: хто з українців її отримає

Третя платіжка за газ зазвичай приходить після завершення опалювального сезону. Додатковий рахунок надійде споживачам, у яких за підсумками року змінився обсяг споживання або тарифний коефіцієнт, пише ТСН.

Йдеться про домогосподарства, які використовують газ для опалення або мали значні коливання лічильника протягом опалювального періоду.

У деяких регіонах сума у третій платіжці може бути значно вищою через уточнення даних, які отримали оператори після звіряння показників.

У компаніях-постачальниках наголошують, що платіжка за розподіл газу розраховується рівними частинами протягом року. Однак після завершення опалювального періоду можуть виникнути переплати чи борги.

Саме тому у травні приходить додаткова платіжка за газ. У ній відображається різниця між прогнозним і фактичним споживанням.

Споживачам радять уважно перевіряти інформацію у платіжках. Звіряйте обсяг річного споживання, тариф, коригування та дату поданих показників. Якщо ви виявили помилки, звернутися можна до оператора ГРМ і подати уточнені дані самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, платіжки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Третя платіжка за газ у травні: хто з українців отримає додатковий рахунок
Сьогодні, 07:18
Огірки можуть не зійти: 8 місць, де їх не можна садити, щоб не залишитися без врожаю
Сьогодні, 05:16
Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі в Україні 14 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8