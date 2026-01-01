Третя платіжка за газ у травні: хто з українців отримає додатковий рахунок

Третя платіжка за газ: хто з українців її отримає



Третя платіжка за газ зазвичай приходить після завершення опалювального сезону. Додатковий рахунок надійде споживачам, у яких за підсумками року змінився обсяг споживання або тарифний коефіцієнт, пише



Йдеться про домогосподарства, які використовують газ для опалення або мали значні коливання лічильника протягом опалювального періоду.



У деяких регіонах сума у третій платіжці може бути значно вищою через уточнення даних, які отримали оператори після звіряння показників.



У компаніях-постачальниках наголошують, що платіжка за розподіл газу розраховується рівними частинами протягом року. Однак після завершення опалювального періоду можуть виникнути переплати чи борги.



Саме тому у травні приходить додаткова платіжка за газ. У ній відображається різниця між прогнозним і фактичним споживанням.



Споживачам радять уважно перевіряти інформацію у платіжках. Звіряйте обсяг річного споживання, тариф, коригування та дату поданих показників. Якщо ви виявили помилки, звернутися можна до оператора ГРМ і подати уточнені дані самостійно.

