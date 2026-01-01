Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,96 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,50 (-14 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,11 (-4 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі в Україні 14 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ударом по Україні Путін хоче затьмарити візит Трампа в Китай, - Зеленський
13 травня, 23:19
Пороговий бал значно зріс: як здаватимуть НМТ-2026 на Волині
13 травня, 22:43
Медіа
відео
1/8