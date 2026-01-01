Магнітні бурі в Україні 14 травня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У четвер, 14 квітня, прогнозуються несильні геомагнітні коливання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Магнітосфера Землі цього дня буде злегка збуреною, проте серйозного впливу на самопочуття більшості людей не очікується.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.