У лісі в Луцькому районі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 22:12
У лісовому масиві між Ольганівкою Рожищенської громади та містом Ківерці виявили тіло чоловіка.
Його знайшли у вівторок, 12 травня, повідомляє Район.Рожище. Інформацію підтвердили у поліції.
Чоловіка виявили місцеві діти. Це – житель колишнього Млинівського району Рівненщини, 1982 року народження.
Обставини місця події вказували на самогубство. Правоохоронці з'ясовують деталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Його знайшли у вівторок, 12 травня, повідомляє Район.Рожище. Інформацію підтвердили у поліції.
Чоловіка виявили місцеві діти. Це – житель колишнього Млинівського району Рівненщини, 1982 року народження.
Обставини місця події вказували на самогубство. Правоохоронці з'ясовують деталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лісі в Луцькому районі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 22:12
Після атаки на Луцьк поліція розгорнула штаб для допомоги людям
Сьогодні, 21:15
У Луцьку через обстріли постраждав РЦ «Промінь»: подробиці
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 14 травня
Сьогодні, 20:00