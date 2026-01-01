Після атаки на Луцьк поліція розгорнула штаб для допомоги людям

Після масованої атаки на Луцьк правоохоронці розгорнули оперативний штаб для прийому звернень від громадян. Мобільний пункт розташований у районі проспекту Василя Мойсея, неподалік розважального центру «Промінь».Про це повідомили у поліції Волинської області.Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок вибухів, можуть подати відповідні заяви безпосередньо у штабі. Поліція наголошує, що отримання довідки від правоохоронців є обов’язковою умовою для подальшого оформлення та отримання грошової компенсації.Наразі на об’єктах, що зазнали ударів, продовжують працювати профільні служби:- співробітники ГУНП, слідчо-оперативні групи та криміналісти Луцького районного управління поліції;- фахівці проводять огляд території та документують наслідки атаки;- триває збір доказів чергового воєнного злочину для подальших розслідувань.Правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертатися до штабу для офіційного фіксування збитків.