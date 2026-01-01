Після атаки на Луцьк поліція розгорнула штаб для допомоги людям
Сьогодні, 21:15
Після масованої атаки на Луцьк правоохоронці розгорнули оперативний штаб для прийому звернень від громадян. Мобільний пункт розташований у районі проспекту Василя Мойсея, неподалік розважального центру «Промінь».
Про це повідомили у поліції Волинської області.
Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок вибухів, можуть подати відповідні заяви безпосередньо у штабі. Поліція наголошує, що отримання довідки від правоохоронців є обов’язковою умовою для подальшого оформлення та отримання грошової компенсації.
Наразі на об’єктах, що зазнали ударів, продовжують працювати профільні служби:
- співробітники ГУНП, слідчо-оперативні групи та криміналісти Луцького районного управління поліції;
- фахівці проводять огляд території та документують наслідки атаки;
- триває збір доказів чергового воєнного злочину для подальших розслідувань.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертатися до штабу для офіційного фіксування збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у поліції Волинської області.
Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок вибухів, можуть подати відповідні заяви безпосередньо у штабі. Поліція наголошує, що отримання довідки від правоохоронців є обов’язковою умовою для подальшого оформлення та отримання грошової компенсації.
Наразі на об’єктах, що зазнали ударів, продовжують працювати профільні служби:
- співробітники ГУНП, слідчо-оперативні групи та криміналісти Луцького районного управління поліції;
- фахівці проводять огляд території та документують наслідки атаки;
- триває збір доказів чергового воєнного злочину для подальших розслідувань.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертатися до штабу для офіційного фіксування збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лісі в Луцькому районі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 22:12
Після атаки на Луцьк поліція розгорнула штаб для допомоги людям
Сьогодні, 21:15
У Луцьку через обстріли постраждав РЦ «Промінь»: подробиці
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 14 травня
Сьогодні, 20:00