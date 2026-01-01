У Луцьку через обстріли постраждав РЦ «Промінь»: подробиці
Сьогодні, 20:38
Сьогоднішня масована атака ударних безпілотників на обласний центр Волині спричинила руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало приміщення розважального центру «Промінь», пише "Конкурент".
Внаслідок вибухової хвилі у будівлі закладу вибито велику кількість вікон та вітражного засклення. Пошкодження зафіксовані як на зовнішньому фасаді, так і всередині розважального комплексу.
Нагадаємо, за офіційною інформацією від в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, у Луцьку зафіксовані влучання в декілька нежитлових приміщень. Наразі відомо про одну постраждалу особу в обласному центрі, яка звернулася за медичною допомогою.
Також у Луцьку було пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Попередньо йдеться про вибиті вікна в одному з навчальних корпусів та одному з гуртожитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Внаслідок вибухової хвилі у будівлі закладу вибито велику кількість вікон та вітражного засклення. Пошкодження зафіксовані як на зовнішньому фасаді, так і всередині розважального комплексу.
Нагадаємо, за офіційною інформацією від в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, у Луцьку зафіксовані влучання в декілька нежитлових приміщень. Наразі відомо про одну постраждалу особу в обласному центрі, яка звернулася за медичною допомогою.
Також у Луцьку було пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Попередньо йдеться про вибиті вікна в одному з навчальних корпусів та одному з гуртожитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку через обстріли постраждав РЦ «Промінь»: подробиці
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 14 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку змінили графіки відключення гарячої води
Сьогодні, 19:09
У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме військовий облік працівників на підприємствах та установах
Сьогодні, 18:06
Найкращі кросівки на весну – це моделі, які ти знаєш найкраще
Сьогодні, 17:51