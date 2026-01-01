У Луцьку через обстріли постраждав РЦ «Промінь»: подробиці





Внаслідок вибухової хвилі у будівлі закладу вибито велику кількість вікон та вітражного засклення. Пошкодження зафіксовані як на зовнішньому фасаді, так і всередині розважального комплексу.



Нагадаємо, за офіційною інформацією від в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, у Луцьку зафіксовані влучання в декілька нежитлових приміщень. Наразі відомо про одну постраждалу особу в обласному центрі, яка звернулася за медичною допомогою.



Також у Луцьку було пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Попередньо йдеться про вибиті вікна в одному з навчальних корпусів та одному з гуртожитків.

Сьогоднішня масована атака ударних безпілотників на обласний центр Волині спричинила руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало приміщення розважального центру «Промінь», пише "Конкурент"

