У Луцьку ціни на оренду злетіли до небес: дешеве житло майже зникло





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Здебільшого ціни на оренду квартир у Луцьку стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 30 тисяч – усе залежить від району, кількості кімнат, стану житла та того, чи це новобудова, чи вторинний ринок.



За словами експерта з нерухомості Романа Вольчинського, однокімнатні квартири нині коштують від 8 до 25 тисяч гривень, двокімнатні – від 10 до 30 тисяч.



Найдорожчі пропозиції традиційно – у центрі міста та популярних районах, таких як 33-й, 40-й і 55-й мікрорайони. Дешевше можна знайти житло на околицях, однак часто це квартири зі старим ремонтом, радянськими меблями або іншими «сюрпризами», про які в оголошеннях зазвичай мовчать.



До вартості оренди часто додаються й додаткові витрати: комунальні послуги, гарантійний платіж (зазвичай у розмірі місячної оренди) та комісія рієлтора, яка нерідко становить 50% від місячної вартості.



У підсумку оренда житла для багатьох лучан і тих, хто переїжджає до міста, дедалі більше нагадує фінансовий квест, де знайти квартиру дешевше ніж за 10 тисяч гривень – завдання із зірочкою.

Орендувати житло у Луцьку стає дедалі дорожче. За даними ринку нерухомості, обласний центр Волині нині входить до числа найдорожчих міст Заходу України за вартістю оренди, випереджаючи навіть Тернопіль та Рівне.

