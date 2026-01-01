Пороговий бал значно зріс: як здаватимуть НМТ-2026 на Волині





Про це під час пресконференції щодо організації вступних випробувань 2026 року розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, пише



З її слів, найбільше волинські учасники серед предметів на вибір обрали географію. Далі за популярністю англійська мова та українська література. Найменше охочих складати хімію та фізику. Така тенденція нині спостерігається по всій Україні.



Як відбуватиметься основна сесія НМТ-2026?



З 8 травня всі учасники НМТ-2026 отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до тимчасових екзаменаційних центрів. У документі вказані дата, місце проведення тестування та номер сертифіката учасника. Запрошення можна або роздрукувати, або просто зберегти фото на телефоні. Водночас вступникам радять заздалегідь перевірити маршрут і порахувати, скільки часу займе дорога до пункту тестування.



Допускати учасників у пункти проведення НМТ будуть із 09:30 до 09:55. Із собою потрібно мати документ, за яким людина реєструвалася, сертифікат НМТ-2026 та запрошення.



Також варто взяти ручку – під час тесту можна буде користуватися чернеткою. Щоправда, забрати її після завершення тестування не дозволять.



НМТ складатиметься із чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Усі тести учасники проходитимуть за один день у два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою.



Після завершення тестування кожен одразу побачить свій результат і зможе зорієнтуватися, скільки балів матиме для вступу за шкалою 100–200.



«Заклади вищої освіти, які розробляють свої правила прийому, знають про те, що подати документи учасники зможуть, якщо наберуть мінімум 130 балів. А на юридичний та медичний напрямки – 150 балів із кожного предмета», – наголосила Лариса Середяк.



Як подавати документи на вступ?



Цього року вступники зможуть подати документи лише у 10 закладів освіти: у п’ять державних і п’ять комерційних. Торік дозволяли подавати заяви у 15 закладів.



Також у 2026 році зберігається система пріоритетів. Якщо вступник проходить на спеціальність із вищим пріоритетом, решта заяв автоматично втрачають актуальність. Тому абітурієнтам радять добре продумати порядок подачі заяв.



Яких помилок припускаються учасники НМТ?



Окремо під час пресконференції говорили про типові помилки учасників НМТ. За словами Лариси Середяк, найчастіше вступники забувають підготувати документи або надто виснажують себе навчанням напередодні тесту.



«Треба з вечора підготувати весь пакет необхідних документів, ручки. Треба відпочити. До ранку не треба вчитися», – зазначила вона.



Також учасникам радять уважно слухати інструкторів та не користуватися телефонами у пунктах тестування.



«Молодь зараз дуже залежна від ґаджетів. Їх треба вимикати при вході в пункт тестування», – додала директорка регіонального центру оцінювання якості освіти.



У випадку технічних проблем під час тесту учасників просять одразу звертатися до інструкторів.



«У кожній аудиторії є запасний комп’ютер, на який інструктор може пересадити учасника. А цей час буде доданий дитині до тестування. Треба не боятися говорити, що щось не так, що щось не працює чи зависло», – пояснила Лариса Середяк.



Передбачили й алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Якщо вона триватиме до двох годин – учасники перебуватимуть в укритті, а після відбою продовжать тестування. Якщо ж тривога затягнеться більш ніж на дві години, вступникам пропонуватимуть написати заяву на участь у додатковій сесії НМТ.



За словами Лариси Середяк, торік були випадки, коли тестування завершувалося лише ввечері, адже учасники відмовлялися переносити складання на додаткову сесію.







