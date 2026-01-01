14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня день народження у громадської активістки(на фото), депутата Луцької міської ради, відеооператора, громадського діячаВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Іван.Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.14 травня 2026 року в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (встановлено Верховною Радою). У церковному календарі — день пам'яті святого мученика Ісидора.14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владикастав єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).