14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня день народження у громадської активістки Оксани Зварич (на фото), депутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Іван.

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.

14 травня 2026 року в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (встановлено Верховною Радою). У церковному календарі — день пам'яті святого мученика Ісидора.

14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).

