На Донеччині загинув волинянин, якого майже 2 роки вважали зниклим

Олександр Грабовий.



Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«На жаль, знову маємо сумну новину», - зазначив мер.



Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Олександра Грабового, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.



Він вважався зниклим безвісти, але після експертизи визнаний загиблим 7 серпня 2024 року на Донеччині.



«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.





У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув військовий із Нововолинська

