На Донеччині загинув волинянин, якого майже 2 роки вважали зниклим

У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув військовий із Нововолинська Олександр Грабовий.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«На жаль, знову маємо сумну новину», - зазначив мер.

Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Олександра Грабового, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.

Він вважався зниклим безвісти, але після експертизи визнаний загиблим 7 серпня 2024 року на Донеччині.

«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

