На Донеччині загинув волинянин, якого майже 2 роки вважали зниклим
Сьогодні, 08:36
У боях із російськими загарбниками на Донеччині загинув військовий із Нововолинська Олександр Грабовий.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На жаль, знову маємо сумну новину», - зазначив мер.
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Олександра Грабового, 1971 року народження. Жителя Нововолинська.
Він вважався зниклим безвісти, але після експертизи визнаний загиблим 7 серпня 2024 року на Донеччині.
«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять Герою!» - додав Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
