Розсада на луцьких ринках: ціни, поради

розсади овочів. Зараз тут продають огірки, капусту, помідори, перець.



Про це пише



Умови для висадки розсади у відкритий ґрунт малосприятливі, розповіла завідувачка сектору обласного гідрометеоцентру Олена Кондратчук. Радить висаджувати теплолюбні овочі цьогоріч після 20 травня.



Ціни на розсаду на ринку у Луцьку



Миколі Дмитруку – 68. Чоловік купив на ринку розсаду помідорів, перцю та капусти. Має дві сотки поля у селі Дачному, що неподалік міста. Усі рослини садитиме у відкритий ґрунт. Розсада, говорить, коштує не дорого: помідори купував 30 кущів, капусту, перець солодкий та гіркий.



"Пробував сам вирощувати, але мені це не сподобалося. Для мене краще купити, чим самому вирощувати. Це дуже важка, як то кажуть, праця. У мене може дві сотки, у мене там все компактно посаджено. Картопля, помідори, огірки, капуста, полуниця", — каже чоловік.



Продає на ринку розсаду помідорів та солодкого перцю 69-річна Людмила Писарська. Жінка вирощує рослини п’ятий рік. Доїздить до Луцька з Великого Омеляника. Каже, що має до пенсії заробіток.



"Ціна по 70 перець, а помідори по 80. Мені кажеться, така сама ціна як вторік і така сама цього року. Носитися треба було, бо були холода, то треба було накривати, то розкривати. Роботи було багато", — розповідає жінка.



Зі слів продавчині Галини Демчук, яка торгує розсадою 10 років. Ціни на неї залежать від сорту насіння.



Коли висаджувати розсаду



З її слів, перша декада травня, характеризувалася тим, що був значний дефіцит опадів, який спричинив пересихання верхнього шару ґрунту і якщо висадити розсаду, вона буде отримувати дуже мало вологи.



"Спостерігалися суховійні явища, тобто, висока температура повітря і низька відносна вологість, що спричиняє випаровування. Ще у травні спостерігається ймовірність заморозків. Для теплолюбних і вологолюбних культур це може бути згубним", — каже Олена Кондратчук.



Зі слів синоптика Василя Климюка, в області цієї ночі, 14 травня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура вночі від нуля до трьох тепла. Вдень до 19 градусів тепла. До кінця тижня очікуються дощі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

