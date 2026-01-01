Нічний обстріл Києва: є загиблий і десятки постраждалих

Унаслідоку Києві вже відомо про одного загиблого та десятки постраждалих.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Станом на 07:30 сьогодні, 14 травня, відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. На жаль, є інформація про одного загиблого.У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.Інформація щодо потерпілих уточнюється.