Підтвердили загибель на війні Героя Миколи Посполітака з Волині

Місцева влада підтвердила загибель на війні проти російських загарбників військовослужбовцяіз села Дерно на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Олицька громада.«З сумом, жалем та невимовним болем повідомляємо про підтвердження загибелі Захисника України, жителя с.Дерно ПОСПОЛІТАКА МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА, старшого стрільця- оператора механізованого батальйону військової частини А 7014, солдата 21.05.1982 р.народження, який вважався зниклим безвісти за особливих обставин з 15.03.2025р.», - йдеться у повідомленні.Загинув Герой, під час виконання службового завдання, в районі населеного пункту Макіївка Луганської області 15.03.2025 року, внаслідок нальоту БпЛА з вибуховим пристроєм. Облікувався як такий, що зник безвісти до отримання постанови про встановлення особи.«Микола Посполітак наш Герой, який мужньо боронив рідну землю від російських загарбників, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін Миколі за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Царство небесне!» - зазначили у громаді.Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.