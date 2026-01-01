Проспект Мойсея у Луцьку досі перекритий, - патрульні
Сьогодні, 10:00
Водіям варто враховувати, що район «Променя» у Луцьку потрібно обʼїжджати. Проспект Василя Мойсея залишається перекритим для транспорту.
Про це пише misto.media з посиланням на речницю обласного управління патрульної поліції Анастасію Кідрук.
Водії можуть обʼїхати перекриту ділянку вулицею Шопена, проспектом Грушевського (через вулицю Генерала Шухевича) та проспектом Волі. Так само зміни стосуються і руху громадського транспорту.
Нагадаємо, ця територія закрита для пішоходів та проїзду транспорту від учора — на місці працюють правоохоронці, які документують наслідки ворожої атаки.
