Проспект Мойсея у Луцьку досі перекритий, - патрульні

Водіям варто враховувати, що район «Променя» у Луцьку потрібно обʼїжджати. Проспект Василя Мойсея залишається перекритим для транспорту.

Про це пише misto.media з посиланням на речницю обласного управління патрульної поліції Анастасію Кідрук.

Водії можуть обʼїхати перекриту ділянку вулицею Шопена, проспектом Грушевського (через вулицю Генерала Шухевича) та проспектом Волі. Так само зміни стосуються і руху громадського транспорту.

Нагадаємо, ця територія закрита для пішоходів та проїзду транспорту від учора — на місці працюють правоохоронці, які документують наслідки ворожої атаки.


