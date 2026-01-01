Унаслідок російського обстрілу у Луцьку пошкоджені вікна в корпусі ВНУ та гуртожитку
Сьогодні, 10:25
13 травня під час російського обстрілу було пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Попередньо йдеться про вибиті вікна в одному з навчальних корпусів та одному з гуртожитків.
Про це у коментарі misto.media повідомив ректор Анатолій Цьось.
За його словами, остаточну інформацію щодо наслідків атаки ще уточнюють.
Нагадаємо, у середу, 13 травня, Волинь опинилась під масованою атакою "шахедів". Травмувалось 5 людей. У Луцьку пошкоджені нежитлові приміщення. У Ковелі внаслідок атаки поблизу одного з об’єктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок, які розташовані поруч.
