Дронова атака на Ковель: трьох травмованих від обстрілу прооперували. ВІДЕО





Про це в коментарі Ігор Чайка.



"Сьогоднішній день вкотре підтвердив, що небезпека може чатували в будь-який момент і в будь-якому місці. Хочу звернутися до ковельчан, тому що дуже багато людей під час сигналу тривоги все-таки перебували на вулиці, їздили автомобілі. Внаслідок цього маємо постраждалих. Всім надали допомогу", — сказав посадовець.



Що розповіли місцеві жителі про атаку російських БпЛА на Ковель 13 травня



Знайома ковельчанина Леоніда травмувалася під час падіння уламків російського безпілотника. Жінка на момент влучання, зі слів волинянина, була у власному авто.



Як зазначив Леонід, одна сторона машини вціліла, а інша сильно пошкоджена, зокрема пробитий капот.



"Чути було, як їх (БпЛА — ред.) збивали. Знайома тут просто, забрали її в лікарню, в нозі осколок, роблять операцію зараз. Це машина нашої знайомої, я маю її забрати, бо чоловік — військовий, і його немає зараз на місці". Автомобіль пошкоджений, мабуть у двигун потрапив якийсь осколок, — зазначив чоловік.



Понад десяток вибухів пролунало під час тривоги у Ковелі, розповідає ковельчанка Аліна Романченко. Дівчина з друзями та собакою виїхали за місто, аби перечекати обстріли.



"Дуже сильні вибухи були. Ми живемо біля вокзалу, але ми чули тільки як летіли дрони і як їх збивали... Ми злякалися. Приїхали за друзями, щоб їх забрати, і потім поїхали за Ковель", — говорить дівчина.



Очевидиця дронової атаки на місто — місцева жителька Людмила Ланець. Каже: російські безпілотники летіли низько.



"Я в цей момент йшла з поліклініки. Було дуже близько і дуже страшно. Я навіть бачила, як "шахед" летів низько. Були звуки, чутно, ППО працювало. Мені було тоді дуже страшно, бо я бігла до садочка, щоб дитину забрати", — сказала волинянка.



Чула польоти російських безпілотників над Ковелем місцева жителька Лідія Познякевич.



"Я в цьому районі живу. Страшно. Ми знаємо, що таке "шахеди", і коли вони знижаються, то це такий гул неймовірний. А так я живу поряд біля цього місця. Лячно... Усвідомлюєш, що це дуже велика загроза", — додала волинянка.



Під час масованої атаки російських БпЛА у Ковелі вчергове постраждала залізнична інфраструктура, зазначила начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. Наслідки влучань та сума завданих збитків, з її слів, уточнюються.



"Ковельщина сьогодні зазнала масованої атаки дронів. Пошкоджені об'єкти інфраструктури на залізниці. Там обстежують піротехніки, працює ДСНС. У місті лунали вибухи. І на інших об'єктах інфраструктури є поранені, які перебувають у лікарняному закладі", — каже посадовиця.



Зі слів начальниці районної військової адміністрації, у місті Ковелі проводять дообстеження житлових будинків на предмет пошкоджень від ударів дронів.



"На сьогодні є зафіксований один випадок — повідомлення про вибиття скла. Є пошкоджені автомобілі. Звертаюся до всіх людей: при повітряній тривозі перебувайте в укриттях!" — додала Ольга Черен.



Що відомо про атаку БпЛА на Волині 13 травня



13 травня під час атаки російських БпЛА у центральній частині Луцька лунали вибухи, зайнялася пожежа, були травмовані. Також безпілотники атакували місто Ковель. Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 12:57. Перші вибухи жителі центральних районі обласного центру почули орієнтовно за 15 хвилин.



Внаслідок атаки російських БпЛА на Волині травмувалися п'ятеро людей, четверо Ковелі, один — у Луцьку. Ніхто не загинув. В обласному центрі зафіксували пошкодження декількох нежитлових приміщень. В Ковелі внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено маршрутку та житловий будинок. Через атаку у Луцьку та Ковелі обмежували проїзд для транспорту на окремих вулицях.



Також під час денної атаки на території Мар'янівської громади на Волині впав БпЛА. В Олицькій громаді сили ППО збили російський БпЛА. Також є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в районі Ківерців. Відбій повітряної тривоги через дронову атаку на Волині оголосили о 17:58. Загроза тривала впродовж п'яти годин.

