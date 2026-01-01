43 російські «шахеди» атакували Волинь: наслідки обстрілів у Луцьку. ВІДЕО





Про це повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода, пише



Поблизу місця влучання розташовані університетська бібліотека та гуртожиток. В обох приміщеннях вибило вікна, розповіла адміністраторка книгозбірні.



Протягом двох наступних днів в університеті буде дистанційне навчання, каже студентка Олеся. Більшість студентів з гуртожитку їдуть додому.



"Я з селища Турійськ і мої батьки, як взнали, що таке у Луцьку робиться, то подзвонили і сказали, щоб після тривоги я їхала до дому, бо тут небезпечно, вони за мене переживають", — говорить Олеся Печерук.



Центральна частина міста була перекрита і для руху пішоходів. На кількох вулицях було відсутнє електропостачання.



На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи й криміналісти. В районі проспекту Василя Мойсея розгорнули штаб для допомоги людям після дронової атаки. Там прийматимуть звернення від мешканців, повідомила речниця управління Нацполіції Ольга Бузулук.



Що відомо про дронову атаку по Луцьку 13 травня



13 травня під час атаки російських БпЛА у центральній частині Луцька лунали вибухи, зайнялася пожежа, є травмовані. Також безпілотники атакували місто Ковель.



Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 12:57. Перші вибухи жителі центральних районі обласного центру почули орієнтовно за 15 хвилин.



Внаслідок атаки російських БпЛА на Волині травмувалися п'ятеро людей, четверо Ковелі, один — у Луцьку. Ніхто не загинув. В обласному центрі зафіксували пошкодження декількох нежитлових приміщень. В Ковелі внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено маршрутку та житловий будинок.



Також, за даними обласної військової адміністрації, є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в районі Ківерців.

Під час денної атаки 13 травня 43 російських безпілотники атакували Волинь. Понад 5 годин в області тривала повітряна тривога. У Луцьку були влучання у нежитлові будівлі у центрі міста. Біля місця влучання був призупинений рух громадського та приватного транспорту. Травмувалась одна людина.

