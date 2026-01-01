Бійці 225 полку потрапили в засідку на Запоріжжі, над загиблими знущалися, - Генштаб





Про це повідомляє Дмитра Лубінця.



Деталі воєнного злочину



За інформацією Генштабу, 12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку бійці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, влаштовану ворожою інфільтрованою групою. Під час бою двоє українських захисників загинули.



Згідно з даними розвідки, командир підрозділу окупаційних військ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих.



Згідно з перехопленням, він наказав відсікти голови та розмістити їх на видному місці.



"Відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля", - йдеться у наказі командира окупантів, на який посилається Генштаб.



Підлеглий російського офіцера висловив готовність виконати злочинний наказ.



Наслідки та розслідування



У командуванні наголошують, що такі дії є грубим порушенням правил та звичаїв війни. Окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність, вчиняючи свідомі воєнні злочини.



"Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища і особи", - підкреслили у Генштабі.



Попередньо вже встановлено підрозділ, військовослужбовці якого причетні до цих звірств. Зокрема, відомо, що командир, який віддав наказ, раніше вже був помічений у подібних знущаннях над українськими військовополоненими.



У ЗСУ запевнили, що винні обов'язково будуть покарані, оскільки такі злочини не мають терміну давності.



Реакція влади та звернення до МКЧХ



Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що цей воєнний злочин потребує негайного розслідування.



Він вже звернувся до міжнародних організацій щодо чергового акту терору.



"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні - понести найсуворіше покарання", - заявив Лубінець.



Омбудсман також закликав громадян повідомляти про будь-які факти порушення прав українців чи страт військовослужбовців на гарячу лінію за номером 1678 або до правоохоронних органів.



За його словами, будь-яка інформація є критично важливою для розслідування та притягнення винних до відповідальності.



Масована атака РФ



Нагадаємо, нинішній воєнний злочин на Гуляйпільському напрямку стався на тлі масованої атаки російських військ по всій території України, яка супроводжується численними ударами по цивільній та критичній інфраструктурі.



Так, 13 травня ворог перейшов до тактики тривалого комбінованого удару, що призвело до жертв та руйнувань у низці регіонів, зокрема у Луцьку, Коломиї та Рівному.



Окрім цього, протягом доби окупанти застосували проти України понад 890 безпілотників різних типів, причому лише з ранку було зафіксовано запуск понад 700 дронів, що стало наслідком завершення короткого періоду умовного "перемир'я".



Водночас росіяни знову цілеспрямовано атакували залізничну інфраструктуру, де внаслідок 23 влучань є загиблі та постраждалі серед працівників Укрзалізниці.

