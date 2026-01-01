Росіяни запустили 56 ракет і 675 безпілотників по Україні

Війська рф запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.У ніч проти 14 травня окупанти продовжили масовану атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основним напрямком удару був Київ.Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу, зокрема:3 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» (район пуску — Липецька область рф);18 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ);35 крилатих ракет Х-101 (район пуску — Вологодська область рф);675 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражувальних боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у рф та Гвардійське, Чауда в окупованому Криму).Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі — 41 ракету та 652 безпілотники різних типів, зокрема:29 крилатих ракет Х-101;12 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;652 ворожі БпЛА різних типів.Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.Військові наголошують: атака ще триває, у повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.