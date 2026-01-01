19 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 травня, відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України Софія Стасюк (на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм» Станіслав Шайко, журналістка Анастасія Тумік.

Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Максим, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Анастасія, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.

19 травня в Україні відзначають Всесвітній день сімейного лікаря та церковний День пам'яті святого священномученика Патрикія

У цей день 1905 року народився волинський краєзнавець-аматор, етнограф Леон Пучковський.

Він написав дослідження «Нарис історії села Литовеж», за яке у 1994-му був удостоєний премії імені Агатангела Кримського.

Помер Леон Пучковський у 2001 році.

19 травня 2004 року почалася операція з ліквідації семи радянських авіабомб, виявлених у річці Турія в Ковелі.

Для цього дві з половиною тисячі городян з прилеглої до місця пригоди території були евакуйовані у безпечну зону.

