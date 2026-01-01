У Луцькому міськрайонному суді обрали суддю-спікера: хто ним став
Сьогодні, 22:12
15 травня 2026 року зборами суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області суддею-спікером обрано суддю Калькову Олесю Арсентівну.
Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду у Фейсбуці
Нагадаємо, що суддя-спікер бере участь у заходах з питань комунікації суду, висвітлює офіційну позицію установи щодо розгляду резонансних справ, а також сприяє налагодженню діалогу між судовою владою, представниками медіа та громадськістю.
"Колектив суду вітає Олесю Арсентівну та бажає успіхів і плідної праці", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду у Фейсбуці
Нагадаємо, що суддя-спікер бере участь у заходах з питань комунікації суду, висвітлює офіційну позицію установи щодо розгляду резонансних справ, а також сприяє налагодженню діалогу між судовою владою, представниками медіа та громадськістю.
"Колектив суду вітає Олесю Арсентівну та бажає успіхів і плідної праці", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
США продовжили виняток із санкцій на російську нафту
Сьогодні, 23:19
У Луцьку продають СТО за понад 30 мільйонів
Сьогодні, 22:43
У Луцькому міськрайонному суді обрали суддю-спікера: хто ним став
Сьогодні, 22:12