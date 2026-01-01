У Луцьку продають СТО за понад 30 мільйонів

У Луцьку продають СТО за понад 30 мільйонів
У Луцьку виставили на продаж діючий автосервісний комплекс (СТО) загальною площею 1 000 м². Об'єкт реалізується як готовий бізнес безпосередньо від власника. Також розглядається можливість продажу об'єкта частинами.

Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише ВСН.

Комплекс має фасадне розташування та складається з капітальних приміщень із ремонтом і санвузлом. Об'єкт розташований на закритій та облаштованій території, яка викладена бруківкою, має зручний заїзд та майданчик для паркування автомобілів.

Найближчим часом на території планується встановлення накриття. Технічний стан будівель доглянутий і не потребує додаткових капітальних вкладень.

До об'єкта підведені всі необхідні комунікації: електрика, центральний водопровід, центральна каналізація, організовано вивіз відходів, а під'їзд забезпечено асфальтованою дорогою. Усі документи на нерухомість готові до переоформлення.

Вартість об’єкта становить 720 000 доларів або 31 797 776,88 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нерухомість, продаж, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США продовжили виняток із санкцій на російську нафту
Сьогодні, 23:19
У Луцьку продають СТО за понад 30 мільйонів
Сьогодні, 22:43
У Луцькому міськрайонному суді обрали суддю-спікера: хто ним став
Сьогодні, 22:12
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: чи є загроза для Волині
Сьогодні, 22:09
Луцького чиновника, який погорів на хабарі в $30 тис., звільнили з посади
Сьогодні, 21:45
Медіа
відео
1/8