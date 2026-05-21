Росія доставила ядерні боєприпаси до місць зберігання в Білорусі





Про це повідомило Міноборони РБ з посиланням на кадри Міноборони РФ, пише



"Відеофакт: доставка ядерних боєприпасів у рамках навчань до польових пунктів зберігання позиційного району ракетної військової частини в Республіці Білорусь", - йдеться в повідомленні.



На відео видно машини, які заїжджають у лісову місцевість, а також завантаження ракет на пускові установки.



Як відомо, тактична ядерна зброя зберігається у спеціальних посилених підземних сховищах з багаторівневим захистом. Усі компоненти (ядерні боєголовки, вибухові речовини та засоби доставки, такі як ракети, снаряди чи бомби) зберігаються окремо. Їх збирають лише перед безпосереднім застосуванням. Це роблять для того, щоб уникнути можливої випадкової детонації.



Наразі достеменно невідомо, чи Росія дійсно доставила саме ядерні боєприпаси на територію Білорусі – в рамках навчань або з іншою метою.



Білоруське Міноборони заявило, що 18 травня в країні розпочалися навчання підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Вони проходять у взаємодії з російськими військовими.



У Міноборони РФ заявили, що до навчань залучили понад 64 тисячі військовослужбовців, понад 7800 одиниць ОВСТ, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення.



Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіштовхнеться з руйнівними наслідками, якщо під час спільних із Білоруссю навчань щодо ядерного потенціалу, наважиться застосувати його проти України.

