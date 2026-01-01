Перевірятимуть документи та оглядатимуть авто: на Волині СБУ посилює безпекові заходи

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України.

Про це повідомили в Управління СБ України у Волинській області.

"На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави.

Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з росією та білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника.

Відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь окрім підрозділів Служби безпеки беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба", - йдеться в повідомленні.

Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Серед іншого, силовики будуть:

  • здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів.

  • проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

    • Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану.

    Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

