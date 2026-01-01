Готував координати для повітряних атак по Волині: у Луцьку судитимуть переселенця з Луганщини

За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть агента російського гру, який шпигував відразу в трьох регіонах.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.За результатами дій на випередження у січні цього року контррозвідка СБУ затримала агента гру, який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.Як встановило розслідування, з серпня 2025 року по січень 2026 року зловмисник намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак.Також у полі зору агента перебували вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання.За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 43-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати «бронь» від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону.До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати на власному авто західні регіони України із ввімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео з об'єктами, зрадник пересилав куратору з гру.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з куратором від гру рф, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.Слідчі Служби безпеки обвинувачують зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду.Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.