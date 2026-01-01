Створюють загородження на найбільш загрозливих напрямках: як укріплюють кордон з Білоруссю





Як повідомляє Андрій Демченко.



«Власне, ще з 2022 року, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, цьому напрямку приділяється велика увага: триває інженерне облаштування безпосередньо лінії кордону та створення фортифікаційних укріплень по всій протяжності кордону з Білоруссю», - зазначив Демченко.



За його словами, підрозділи Збройних сил України також створюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, щоб унеможливити рух техніки.



«Загалом кордон з Білоруссю досі залишається зоною ризику, звідки Росія або ж Білорусь, якщо піддасться тиску РФ, може більш масштабно долучитися до війни, розв’язаної країною-терористкою проти України. Також білоруська сторона власними силами та засобами може намагатися дестабілізувати ситуацію або вчиняти інші дії», - сказав речник ДПСУ.



Демченко наголосив, що Україна має підтримувати сильні оборонні позиції, аби кожен український військовий на цьому напрямку мав можливість протидіяти будь-яким загрозам, які можуть надходити з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

