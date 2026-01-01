Завтра, 22 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Кобильком

Олександром Кобильком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У п’ятницю, 22 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Кобилька Олександра Вікторовича (24.07.1974 р. н.), який загинув 16 травня 2026 року у населеному пункті Дружківка Краматорського району Донецької області.



Завтра о 10.30 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потому - до будинків на проспекту Відродження, 26 та вулиці Пилипа Орлика, 46 у селі Підгайці", - йдеться в повідомленні.



Поховають Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Поховають Олександра Кобилька у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

