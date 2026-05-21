Україна тестує ракети власного виробництва для збиття «шахедів»

Україна працює над створенням дешевих у виробництві ракет для збиття дронів Shahed. Є рішення, які близькі до готовності.

Ракети вже почали тестувати. Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи, пише LB.ua.

"Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", – розповів міністр.

