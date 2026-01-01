Як отримати електронне направлення до лікаря за новими правилами: пояснюють волинські медики





Про це Володимир Лотвін.



У Луцькій дитячій поліклініці педіатриня Ольга Шостак щодня приймає орієнтовно 20 дітей. В телефонному режимі, з її слів, відтепер неможливо створити скерування до вузькопрофільного спеціаліста, оскільки пацієнта потрібно оглянути безпосередньо на прийомі.



"Це буде навантаження на сімейного лікаря і педіатра. Якщо дитина знаходиться в лор-лікаря і лікує отит, то через 3-4 дні буде потреба в направленні, я рахую, що це не повинно бути правильно", — говорить педіатриня.



До педіатра, психіатра, нарколога, гінеколога й фтизіатра скерування не потрібне, розповів завідувач відділення дитячої поліклініки Руслан Новак. У цих лікарів прийом відбувається за попереднім записом.



"Часто батьки вирішують самі, що їм потрібно потрапити до якогось спеціаліста, і не завжди той спеціаліст є тим, хто їм потрібен. Добре попасти спочатку до педіатра, який визначить до якого конкретно спеціаліста. У нас є невропатологи, травматологи, хірурги, лори, офтальмологи, дерматологи, гінекологи, фтизіатри і є інфекціоніст", — каже медик.



Лучанка Ярослава Королюк привела доньку на ультразвукову діагностику (УЗД). З її слів, доведеться витрачати більше часу на медичне обстеження дітей.



"Раз тепер такі умови, то прийдеться бігати. Хоча це важко, якщо дитині треба саме профільний спеціаліст. І це час займає. А, можливо, це нагальна проблема. В мене троє дітей і за кожним побігати", — сказала жінка.



Скерування до вузькопрофільних фахівців виписував сімейний лікар або педіатр після огляду пацієнта з 2018 року, відколи в Україні запрацювала медична електронна система документообігу. Цю норму скасували тимчасово, говорить завідувачка педіатричного відділення поліклініки Марія Вілюра.



"У нас була можливість в телефонному режимі чи в режимі "Вайбера". Ми йшли на поступки пацієнту, виписували скерування у зв'язку з тим, щоби не було черг на коридорі, мінімізувати ризик контаку і захворюваності. Але з 20 травня 2026 року повертається режим того, що лікар оцінює стан пацієнта і тоді визначає потребу в діагностиці і обстеженнях", — сказала лікарка.



Відтепер створити скерування до вузькопрофільних лікарів сімейний лікар і педіатр можуть винятково зі свого аккаунта, додала Марія Вілюра, а також мають обов'язково зробити про це запис в електронній базі.

Від 20 травня в Україні змінились правила отримання направлення до лікарів. Головна новація — електронні скерування до вузькопрофільних фахівців зможуть виписувати лише після прийому у сімейного лікаря або педіатра.

