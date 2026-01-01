Донька В'ячеслава Хурсенка обурена організацією заходу з вшанування пам'яті її батька у Луцьку

В'ячеслава Хурсенка Марія обурилась тим, що підготовку до вшанування його пам'яті розпочали за два тижні до дати його ювілею та запропонували це зробити у фоє Палацу культури міста. Вона назвала такий підхід культурою "для галочки".



Відповідний допис Марія Хурсенко виклала на своїй сторінці у Facebook 19 травня.



Ольга Купровська та запропонувала вшанувати пам'ять її батька, організувавши захід за два тижні до ювілею. 1 червня В'ячеславу Хурсенку мало б виповнитися 60 років. Ця дата офіційно внесена до Постанови Верховної Ради України, яку ухвалили ще 18 грудня 2025 року.



"Спочатку мені запропонували провести захід у фоє другого поверху Палацу культури. Коли від такого приниження я категорично відмовилася, директорка одразу запропонувала сцену. Програми чи сценарного плану також не було, коли я питала, хто з артистів виступатиме на сцені — мені нічого не змогли відповісти", — каже Марія Хурсенко.



​Донька також наголосила, що від моменту затвердження постанови Верховної Ради минуло пів року, але увесь цей час підготовкою вшанування памʼяті В'ячеслава Хурсенка представники культури не займалися.



Марія Хурсенко категорично заборонила Палацу культури Луцька та будь-яким іншим місцевим установам проводити заходи чи вечори пам'яті В'ячеслава Хурсенка без її офіційного погодження та письмового дозволу.



"Спроби зробити щось "для звіту" тягнутимуть за собою пряму юридичну відповідальність", — зазначила вона.



Позиція Палацу культури



Впродовж робочого дня Суспільне намагалося зв'язатися з директоркою Палацу культури Ольгою Купровською. Вона слухавку не брала. Натомість на офіційні Facebook-сторінці Палацу культури опублікували своє бачення ситуації.



Зі слів представників культури, протягом багатьох років Палац культури проводить вечори пам’яті, творчі зустрічі та мистецькі події, присвячені знаним діячам культури — не "для галочки".



"Болісно звучить і публічна заборона проводити заходи та виконувати твори В’ячеслава Хурсенка без особистого дозволу", — зазначили в дописі і додали, що відкриті до конструктивного діалогу.



Суспільне готове почути позицію Ольги Купровської у будь-який зручний для неї спосіб. Також ми намагалися отримати телефонний коментар директорки міського департаменту культури Тетяни Гнатів — на дзвінки вона не відповіла.



Довідково: В’ячеслав Хурсенко (1 червня 1966 – 8 вересня 2009) — видатний український співак, композитор, автор-виконавець, чиє життя і творчість були нерозривно пов'язані з Луцьком. Він є уособленням цілої епохи в українській популярній музиці кінця 1990-х та початку 2000-х років. Хурсенко здобув загальнонаціональну любов як автор і перший виконавець мегахітів, що стали класикою української естради: "Соколята", "На острові чекання", "Сповідь", "Панує ніч", "Кружляє пух".

