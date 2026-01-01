Усик ефектно переміг Верховена: як бився український чемпіон

Олександр Усик переміг Ріко Верховена у грандіозному бою в Єгипті. Українець захистив статус найкращого супертяжа планети та зруйнував мрію нідерландця про сенсацію.



Про це повідомляє



Бій за статус короля: як розгортався бій



Поєдинок біля підніжжя пірамід видався для українця одним із найскладніших у кар'єрі через неймовірний тиск значно важчого опонента.



Верховен розпочав поєдинок надзвичайно активно, намагаючись одразу затиснути українця, проте Олександр Усик виважено діяв другим номером і намагався тримати потужного кікбоксера на безпечній дистанції.



Вже у третьому раунді суперники влаштували щільний та безкомпромісний обмін ударами, під час якого у нідерландця пройшов дуже гострий і небезпечний випад.



До середини четвертого раунду Усик помітно увімкнув фірмову швидкість, завдяки чому в нього пройшли ефектні аперкоти та серія точних комбінацій, хоча важкий удар з правиці від Верховена також досяг своєї цілі.



Активність нідерландського бійця не згасала і в другій половині поєдинку, адже він уперше у своїй кар'єрі перекрочив межу шостого раунду, а згодом продовжив гостро та наполегливо атакувати у восьмому.



Критичний момент для нашого чемпіона настав у дев'ятому раунді, коли Верховену вдалося канат за канатом притиснути Усика до огородження рингу.



Наприкінці десятої трихвилинки між бійцями спалахнув запеклий розмін, під час якого Олександр рішуче пішов на штурм, а Ріко миттєво відповів власним важким контрударом.



Фінальний акорд в 11-му раунді та абсолютне домінування



Яскрава розв'язка цього напруженого протистояння наступила в одинадцятому раунді, коли Олександр Усик спіймав суперника потужним прямим ударом і відправив Верховена у важкий нокдаун.



Нідерландець зумів підвестися і продемонстрував характер, але наступна блискавична комбінація від українця остаточно капітулювала опонента, зафіксувавши дострокову перемогу Усика нокаутом.



На кону грандіозного поєдинку на плато Гіза стояли пояси WBC та The Ring, які українець ефектно відстояв у ринзі, паралельно втримавши звання чемпіона світу за версіями WBA та IBF, а також завоювавши ексклюзивний пояс від WBC під назвою Король Нілу.



Цей тріумф став двадцять п'ятою ювілейною перемогою у професійній кар'єрі непереможного Олександра Усика та дозволив йому вшосте поспіль успішно захистити свої чемпіонські титули після переходу в королівський надважкий дивізіон.



Шлях козака: цікаві факти з біографії Усика



Олександр народився в кримському Сімферополі, а в юності його головною пристрастю був футбол - він навіть грав за юнацьку команду «Таврії», проте через фінансові труднощі родини змушений був перейти у безкоштовну секцію боксу.



Його шлях до вершини світового рингу розпочався з тріумфу на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, де після золотого фіналу він станцював легендарний гопак із козацьким оселедцем на голові.



Для 39-річного Олександра Усика з рекордом 25-0 (15 КО) цей поєдинок став поверненням після майже річної паузи, під час якого український шульга знову продемонстрував, чому тривалий час міцно утримує статус лідера надважкого дивізіону.



У липні 2025 року Олександр здобув статус абсолютного чемпіона світу, зібравши всі престижні пояси в один кулак.

