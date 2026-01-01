27 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам'ять святого Ісидора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Сидор бокогрій.У четвер, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.У цей день світ відзначає День сміливих рішень, День винаходу шпрот і Всесвітній день розсіяного склерозу.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ• Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.• Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.• Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.• Не можна довго дивитись у дзеркало.