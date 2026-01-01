Поверталися з екскурсії: деталі аварії, у якій зіткнулися шкільний автобус та авто





Про це у коментарі Світлана Дубицька. З її слів, у жінки зламані два ребра, у хлопця — перелом руки, дівчину ще обстежують. Загалом в автобусі їхали 15 дітей, 4 дорослих та водій.



"Це учні 2 та 3 класів, їхні класоводи та вчителька, а також мама з двома дітьми, теж нашими учнями, яка працює медиком. Вони їздили на екскурсію у Колодяжненський музей Лесі Українки. Додому лишалося 30 кілометрів", — каже директорка гімназії.



За словами Світлани Дубицької, після огляду медиків інших пасажирів автобуса відпустили додому.



Від отриманих травм Марина Балдич.



"За попередньою інформацією, водій Nissan виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з шкільним автобусом. Усі деталі аварії наразі з’ясовують слідчі", — говорить Марина Балдич.



За фактом смертельної ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, додала Марина Балдич. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

