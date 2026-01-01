Поверталися з екскурсії: деталі аварії, у якій зіткнулися шкільний автобус та авто
Сьогодні, 14:22
Після зіткнення шкільного автобуса і автомобіля Nisan, яке сталося 27 травня у селі Мокрець на Волині, у лікарні перебувають троє травмованих — 34-річна жінка та двоє 9-річних дітей.
Про це у коментарі Суспільному 28 травня розповіла директорка П’ятиднівської гімназії Світлана Дубицька. З її слів, у жінки зламані два ребра, у хлопця — перелом руки, дівчину ще обстежують. Загалом в автобусі їхали 15 дітей, 4 дорослих та водій.
"Це учні 2 та 3 класів, їхні класоводи та вчителька, а також мама з двома дітьми, теж нашими учнями, яка працює медиком. Вони їздили на екскурсію у Колодяжненський музей Лесі Українки. Додому лишалося 30 кілометрів", — каже директорка гімназії.
За словами Світлани Дубицької, після огляду медиків інших пасажирів автобуса відпустили додому.
Від отриманих травм внаслідок аварії у лікарні помер водій автомобіля Nissan — житель міста Ковель, 1960 року народження, розповіла Суспільному провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич.
"За попередньою інформацією, водій Nissan виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з шкільним автобусом. Усі деталі аварії наразі з’ясовують слідчі", — говорить Марина Балдич.
За фактом смертельної ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, додала Марина Балдич. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
