Залишив під дверима поховальний вінок: волинянина судили за погрозу журналісту

Рівненський міський суд виніс вирок волинянину Вадиму Смолінському, який залишив під дверима квартири журналіста Влада Ісаєва поховальний вінок із написом «від вдячних читачів». Чоловіка визнали винним у погрозах журналісту та призначили два роки пробаційного нагляду.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 19 травня, Влад Ісаєв (у вироку – Володимир Ісаєв – ред.) є керівником ТОВ «Західний аргумент», журналістом і засновником телеграм-каналу «Штірліц», де публікують інсайди про місцевих політиків. У медійному просторі він відомий як Влад Ісаєв. Журналіст підтвердив, що у вироку йдеться саме про нього.

За даними слідства, влітку 2023 року 25-річний волинянин Вадим Смолінський разом із невстановленими людьми вирішив погрожувати Владу Ісаєву через його професійну діяльність.

У ніч на 3 липня обвинувачений написав на стрічці до поховального вінка фразу: «Вічна пам’ять, світла пам’ять Ісаєву від вдячних читачів» та передав його невідомому, який залишив вінок під дверима квартири журналіста в Рівному.

Поліція розшукала підозрюваного через п’ять місяців після інциденту. Оскільки чоловіка не було вдома, повідомлення про підозру вручили його матері. Згодом Вадим Смолінський з’явився до суду. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 414 тис. грн застави.

У суді Влад Ісаєв розповів, що сприйняв поховальний вінок як реальну погрозу вбивством та пов’язав інцидент зі своєю журналістською діяльністю. Також він зазначив, що за місяць до цього йому спалили автомобіль. Водночас потерпілий повідомив, що не має претензій до обвинуваченого та просить суворо його не карати.
Суддя Дмитро Яковлєв визнав Вадима Смолінського винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 345-1 КК України (погроза журналісту у зв’язку з професійною діяльністю, вчинена групою осіб) та призначив йому два роки пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
