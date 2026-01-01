На Волині поліція, місцеві жителі та військові з квадрокоптерами шукали зниклого неповнолітнього
Сьогодні, 13:01
26 травня близько 15:00 години надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього жителя Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Поліцейські невідкладно організували пошукові заходи.
До пошуків залучили весь особовий склад Камінь-Каширського РВП, ВПД сел. Любешів, міцеві жителі 25 чол., поліцейських кінологічної служби ГУНП у Волинській області та особовий склад 6 прикордонного Волинського загону І прикордонної комендатури ( с. Ветли), особовий склад зведеної бригади НПУ «СКЕЛЯ» з квадрокоптерами.
Опрацьовано чимало місцевості, опитано громадян та проаналізовано камери відеоспостереження.
Завдяки злагодженій роботі місцезнаходження дитини встановлено. Його життю і здоровʼю нічого не загрожувало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Поліцейські невідкладно організували пошукові заходи.
До пошуків залучили весь особовий склад Камінь-Каширського РВП, ВПД сел. Любешів, міцеві жителі 25 чол., поліцейських кінологічної служби ГУНП у Волинській області та особовий склад 6 прикордонного Волинського загону І прикордонної комендатури ( с. Ветли), особовий склад зведеної бригади НПУ «СКЕЛЯ» з квадрокоптерами.
Опрацьовано чимало місцевості, опитано громадян та проаналізовано камери відеоспостереження.
Завдяки злагодженій роботі місцезнаходження дитини встановлено. Його життю і здоровʼю нічого не загрожувало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поліція, місцеві жителі та військові з квадрокоптерами шукали зниклого неповнолітнього
Сьогодні, 13:01
Волинянка намагалась обміняти у банку підроблені долари: їй загрожує реальний термін ув’язнення
Сьогодні, 12:08