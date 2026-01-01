Скорботний день: завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Вибачем
Сьогодні, 12:55
Завтра, 29 травня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Вибачем.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 29 травня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Вибача Олександра Ігоровича (06.06.1987 р. н.), який загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області.
Завтра о 10.40 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Президента Грушевського, 27, потому - до кафедрального собору Святої Трійці, опісля - до будинку на вулиці Соборності у селі Прилуцьке", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 29 травня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Вибача Олександра Ігоровича (06.06.1987 р. н.), який загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області.
Завтра о 10.40 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Президента Грушевського, 27, потому - до кафедрального собору Святої Трійці, опісля - до будинку на вулиці Соборності у селі Прилуцьке", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поліція, місцеві жителі та військові з квадрокоптерами шукали зниклого неповнолітнього
Сьогодні, 13:01
Скорботний день: завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Вибачем
Сьогодні, 12:55
Волинянка намагалась обміняти у банку підроблені долари: їй загрожує реальний термін ув’язнення
Сьогодні, 12:08