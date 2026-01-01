Скорботний день: завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олександром Вибачем

Завтра, 29 травня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Вибачем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У п’ятницю, 29 травня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Вибача Олександра Ігоровича (06.06.1987 р. н.), який загинув 28 грудня 2025 року у районі населеного пункту Садки Сумської області.

Завтра о 10.40 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Президента Грушевського, 27, потому - до кафедрального собору Святої Трійці, опісля - до будинку на вулиці Соборності у селі Прилуцьке", - йдеться в повідомленні.

Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

