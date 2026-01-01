145 млн грн за харчування дітей у Луцьку проходили повз офіційні рахунки – аудит
Сьогодні, 12:05
КП «Луцький комбінат шкільного та студентського харчування» незаконно збирав гроші на власні рахунки з батьків за харчування дітей у групах продовженого дня.
Про це пише представник Громадянського руху «СВІДОМІ» Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі з посиланням на висновки перевірки Держаудитслужби.
«Перевірка виявила інше порушення, коли гроші за харчування дітей у групах продовженого дня збирали напряму з батьків – готівкою або на рахунок підприємства. Йдеться про майже 145 млн грн. Проблема в тому, що ці кошти, пояснюють у висновку аудитслужби, мали б проходити через казначейство як офіційні надходження закладів освіти», – зазначає Лучик.
Мовляв, тоді можна контролювати, куди вони йдуть, на що витрачаються, чи відповідає якість харчування ціні.
«Така практика прямо суперечить вимогам чинного законодавства, адже батьківська плата за харчування класифікується як власні надходження бюджетної установи і має надходити виключно розпорядникам бюджетних коштів на спеціальні реєстраційні рахунки відкриті в органах Державної казначейської служби», – йдеться у висновках аудиторів.
Зі слів Лучика, мерія у відповіді на зауваження каже, що заклади освіти не могли приймати гроші на свої рахунки, бо сплачувались вони напряму комбінату.
«Але в законі зазначено, якщо послуга надається на базі та за організаційного сприяння закладів освіти, кошти за неї є власними надходженнями цієї установи. Тому зазначена плата від батьків має надходити на рахунок закладу освіти, а не в касу комбінату», – резюмує Лучик.
Нагадаємо: це не перше порушення, яке виявили під час перевірки на комбінаті. Зокрема, на харчуванні дітей у школах Луцька знайшли порушень на 164 млн.
