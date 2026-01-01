Білорусь може будь-якої миті дозволити перекинути війська РФ на вже підготовлені бази, - Демченко

Олександр Лукашенко може дозволити РФ перекинути війська на вже підготовлені бази.



Як передає Андрій Демченко.



«Не варто реагувати на такі заяви з боку Білорусі (щодо сотні зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень – ред.), коли вони звинувачують в чомусь Україну, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо все це вони в подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. ... Ми повинні мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області, це стосується і Чернігівщини, і інших областей, які межують з цією країною», - заявив Демченко.



Відповідаючи на запитання про існування ознак того, що на території Білорусі вже йде накопичення сил ворога, він зауважив, що в безпосередній близькості до кордону цього не спостерігається. Разом із тим РФ може будь-якої миті перекинути свої війська, а Білорусь надасть для цього свою територію та інфраструктурні об’єкти.



«Станом на зараз, якщо говорити про технічні засоби спостереження, які ми використовуємо, ми не бачимо того, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону вже накопичилися якісь сили», - зазначив Демченко.



Як повідомляли ЗМІ, у Раді безпеки РБ звинуватили Україну в нібито регулярних спробах бойових дронів уразити прикордонну інфраструктуру. У заяві держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича йшлося про начебто понад сотню зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень.

