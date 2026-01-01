Білорусь може будь-якої миті дозволити перекинути війська РФ на вже підготовлені бази, - Демченко
Сьогодні, 11:42
Накопичення російських військ на території Білорусі станом на сьогодні не фіксується, однак надалі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може дозволити РФ перекинути війська на вже підготовлені бази.
Як передає Укрінформ, про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Не варто реагувати на такі заяви з боку Білорусі (щодо сотні зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень – ред.), коли вони звинувачують в чомусь Україну, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо все це вони в подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. ... Ми повинні мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області, це стосується і Чернігівщини, і інших областей, які межують з цією країною», - заявив Демченко.
Відповідаючи на запитання про існування ознак того, що на території Білорусі вже йде накопичення сил ворога, він зауважив, що в безпосередній близькості до кордону цього не спостерігається. Разом із тим РФ може будь-якої миті перекинути свої війська, а Білорусь надасть для цього свою територію та інфраструктурні об’єкти.
«Станом на зараз, якщо говорити про технічні засоби спостереження, які ми використовуємо, ми не бачимо того, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону вже накопичилися якісь сили», - зазначив Демченко.
Як повідомляли ЗМІ, у Раді безпеки РБ звинуватили Україну в нібито регулярних спробах бойових дронів уразити прикордонну інфраструктуру. У заяві держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича йшлося про начебто понад сотню зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Не варто реагувати на такі заяви з боку Білорусі (щодо сотні зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень – ред.), коли вони звинувачують в чомусь Україну, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо все це вони в подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. ... Ми повинні мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області, це стосується і Чернігівщини, і інших областей, які межують з цією країною», - заявив Демченко.
Відповідаючи на запитання про існування ознак того, що на території Білорусі вже йде накопичення сил ворога, він зауважив, що в безпосередній близькості до кордону цього не спостерігається. Разом із тим РФ може будь-якої миті перекинути свої війська, а Білорусь надасть для цього свою територію та інфраструктурні об’єкти.
«Станом на зараз, якщо говорити про технічні засоби спостереження, які ми використовуємо, ми не бачимо того, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону вже накопичилися якісь сили», - зазначив Демченко.
Як повідомляли ЗМІ, у Раді безпеки РБ звинуватили Україну в нібито регулярних спробах бойових дронів уразити прикордонну інфраструктуру. У заяві держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича йшлося про начебто понад сотню зальотів українських дронів до Білорусі за тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка намагалась обміняти у банку підроблені долари: їй загрожує реальний термін ув’язнення
Сьогодні, 12:08
Білорусь може будь-якої миті дозволити перекинути війська РФ на вже підготовлені бази, - Демченко
Сьогодні, 11:42
Каллас заявила, що посольство США стало єдиним, яке залишило Київ. Там заперечують евакуацію персоналу
Сьогодні, 11:02
Фермерка з Волині засіяла комунальну землю соєю: суд конфіскував у неї понад 2 тонни врожаю
Сьогодні, 10:33