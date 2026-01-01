Фермерка з Волині засіяла комунальну землю соєю: суд конфіскував у неї понад 2 тонни врожаю

Галину Макарук винною у самоправстві через самовільне використання комунальної землі. Жінка без дозвільних документів засіяла ділянку соєю. За це суд конфіскував 2,38 тонни врожаю та зобов’язав її відшкодувати понад 100 тис. грн збитків і витрат на експертизу.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 20 травня, упродовж весни – осені 2025 року волинянка самовільно зайняла земельну ділянку площею 0,7735 га на території Мишівського старостинського округу Іваничівської селищної ради.



У матеріалах справи зазначається, що Галина Макарук не мала жодних законних підстав для користування землею – ані рішення місцевої ради, ані державної реєстрації права користування. Попри це вона вирішила використовувати ділянку для вирощування сільськогосподарської продукції.



Йдеться про землю, яка входить до складу масиву площею 54 га. Залучивши власну та орендовану сільськогосподарську техніку, жінка розорала ділянку та засіяла її соєю. Восени вона планувала зібрати врожай.



Збитки від таких дій Іваничівська селищна громада оцінила у 92,6 тис. грн.



Суддя Ірина Малюшевська визнала Галину Макарук винною за ст. 356 ККУ (самоправство) та призначила 510 грн штрафу. Крім того, обвинувачену зобов’язали сплатити 92,6 тис. грн компенсації громаді та 13,5 тис. грн за проведення інженерно-екологічної експертизи.



Зібраний урожай сої вагою 2,38 тонни конфіскували в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



