На Волині 15 воїнів отримали спортивні протези





Захід відбувся 26 травня на території готелю Cherot у селі Кримне поблизу озера Пісочне, пише



Проєкт реалізували за підтримки Modern Expo та Cherot. Це вже третій візит команди U+System на Волинь, повідомляють організатори.



У межах заходу військовим встановили два типи протезних стоп данської компанії Levitate — спортивні Running Blade та повсякденні силові Forever Foot. Окрім встановлення протезів, учасники проходили адаптацію та тренування для безпечного користування ними.



Програму функціональних занять організував рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, атлет і адаптивний чемпіон Володимир Моісей. Для військових підготували комплекс вправ, який допомагав освоїти нові протези, покращити баланс та координацію рухів.



Керівниця U+System Олександра Мостепан розповіла, що команда центру виїжджає в різні регіони України, щоб бути поруч із ветеранами. За її словами, такі заходи — це не лише про медичну допомогу, а й про підтримку, спілкування, нові емоції та повернення впевненості через адаптивний спорт.



У Modern Expo зазначили, що підтримка військових та їхнього відновлення сьогодні є важливою відповідальністю українського бізнесу. Там наголосили, що для компанії важливо створювати можливості для реабілітації та підтримки захисників.



Під час заходу ветерани також мали змогу поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом та провести час у неформальній атмосфері на природі.



Допомогу зі спортивного протезування отримали 15 захисників.

