За «лишні квадрати» житла: скільки податку за нерухомість сплатили волиняни





Про це розповіла у коментарі Любов Гараніна.



З її слів, юридичні та фізичні особи сплатили на 8,8 мільйона гривень податку на нерухомість більше, ніж за аналогічний період минулого року.



"Зі сплаченого податку на нерухомість 72,2 мільйона гривень спрямували до бюджетів громад юридичні особи, 31,4 мільйона гривень — фізичні особи", — каже Любов Гараніна.



Скільки волинян сплачують податок на нерухоме майно



Станом на травень 2026 року на Волині налічується 61 тисяча 600 фізичних осіб, які сплачують податок на нерухомість. Усім їм до 1 липня сформують та надішлють податкові повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухоме майно.



"Кожне податкове повідомлення стосується одного об’єкта нерухомості. Якщо людина має декілька таких, то отримає окреме повідомлення на кожен", — говорить Любов Гараніна.



Ці повідомлення, за словами завідувачки сектору інформаційної взаємодії, податкова надсилає за місцем реєстрації людини.



Хто повинен платити податок на нерухоме майно та як він розраховується



Як зазначає Любов Гараніна, податок на нерухоме майно нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми:



для квартир – понад 60 м²;



для житлових будинків – понад 120 м²;



для різних типів житла у власності – понад 180 м².



Підставою для нарахування податку є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, однак вона не може перевищувати 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати за кожен "зайвий" квадратний метр.



Як дізнатися про нарахований податок на нерухомість

Щоб дізнатися нарахування за зайві квадратні метри, волиняни можуть звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації, каже Любов Гараніна. Дізнатися про податок на нерухоме можна й онлайн.



"Для цього варто мати електронний цифровий підпис, зареєструватися в електронному кабінеті й побачити усю інформацію про податкові зобов’язання. Дані про нараховані податки можна отримати й через мобільний застосунок "Моя податкова", — розповідає завідувачка сектору.



Обчислити розмір податку на нерухоме майно можна за посиланням на сайті Державної податкової служби. Оплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення. Як додала Любов Гараніна, кошти від сплаченого податку на нерухоме майно надходять винятково до бюджету громади, на території якої знаходиться нерухомість.



Довідково: у 2026 році податок за нерухоме маймо сплачуватимуть за 2025 рік. Для розрахунку враховують мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року — 8 тисяч гривень. Тобто, максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

