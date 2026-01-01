Каллас заявила, що посольство США стало єдиним, яке залишило Київ. Там заперечують евакуацію персоналу

Кая Каллас заявила, що на тлі погроз росії посилити удари по Києву посольство США стало єдиним, яке залишило українську столицю.



Про це вона сказала після прибуття на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, пише



За її словами, росія не має значних територіальних здобутків в Україні, тож вдається до терористичних атак, щоб посіяти страх у суспільстві.



Каллас вважає, що це не спрацювало раніше і не спрацює зараз, однак американські дипломати, мовляв, прислухалися до погроз.



«З того, що ми чули з України вчора — це те, що всі посольства лишилися, крім однієї. Тож це вимагає сміливості з боку тих посольств, <які лишилися>. Але так, всі європейці лишилися, Америка виїхала», — сказала вона.



Погрози росії



25 травня Міністерство закордонних справ росії закликало дипломатів «якомога швидше виїхати з Києва», адже рф готується атакувати «центри ухвалення рішень» і «командні пункти» в столиці України.



Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров поговорив телефоном із державним секретарем США Марко Рубіо і повідомив, що росія «розпочинає удари» по об'єктах у Києві, які «використовуються ЗСУ», тому закликав Вашингтон евакуювати з Києва дипломатичний персонал.



Посадовці рф стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Глава рф володимир путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти. Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу «Рубікон».



Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що партнери не повинні піддаватися російським погрозам, а мають відповідати на них пропорційно — посиленням підтримки України.



Однак посольство США в Києві запевнило, що продовжує роботу після заяви високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас про те, що американці єдині, хто евакуював своїх дипломатів із Києва на тлі погроз росії.



«Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими», — кажуть там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпекизаявила, що на тлі погроз росії посилити удари по Києву посольство США стало єдиним, яке залишило українську столицю.Про це вона сказала після прибуття на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, пише Громадське За її словами, росія не має значних територіальних здобутків в Україні, тож вдається до терористичних атак, щоб посіяти страх у суспільстві.Каллас вважає, що це не спрацювало раніше і не спрацює зараз, однак американські дипломати, мовляв, прислухалися до погроз.«З того, що ми чули з України вчора — це те, що всі посольства лишилися, крім однієї. Тож це вимагає сміливості з боку тих посольств, <які лишилися>. Але так, всі європейці лишилися, Америка виїхала», — сказала вона.25 травня Міністерство закордонних справ росії закликало дипломатів «якомога швидше виїхати з Києва», адже рф готується атакувати «центри ухвалення рішень» і «командні пункти» в столиці України.Міністр закордонних справ росіїпоговорив телефоном із державним секретарем СШАі повідомив, що росія «розпочинає удари» по об'єктах у Києві, які «використовуються ЗСУ», тому закликав Вашингтон евакуювати з Києва дипломатичний персонал.Посадовці рф стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Глава рфзаявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти. Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу «Рубікон».Український міністр закордонних справвважає, що партнери не повинні піддаватися російським погрозам, а мають відповідати на них пропорційно — посиленням підтримки України.Однак посольство США в Києві запевнило, що продовжує роботу після заяви високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас про те, що американці єдині, хто евакуював своїх дипломатів із Києва на тлі погроз росії.«Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими», — кажуть там.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію